Белорус Николай Шумов победил на первом этапе велогонки "Пять колец Москвы"

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Николай Шумов победил на первом этапе престижной шоссейной велогонки "Пять колец Москвы", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гонщик "Минска" сумел отобраться в группу лидеров из 13 велосипедистов и выиграл финишный спурт. Второе место занял Матвей Никитин из Казахстана (Vino-Astana Motors), третья позиция у россиянина Владимира Ильченко (Marathon-Tula).

Николай Шумов лидирует в борьбе за фиолетовую майку в классификации по очкам.

Белорус впервые принимает участие в велогонке "Пять колец Москвы". "На первом этапе старались оторваться от группы, работали слаженно в отрыве, и в итоге у нас получилось это сделать, а на финише уже отдал все силы, чтобы победить", - прокомментировал свой успех Николай Шумов.

Второй этап гонки протяженностью 136 км состоится на велотрассе в Крылатском.-0-