Белорус Олег Томашевич победил в толкании ядра на ЧЕ (U-20) в Швеции

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Олег Томашевич победил в толкании ядра на юниорском чемпионате Европы (U-20) в Швеции, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Во второй попытке он вышел в лидеры, отправив шестикилограммовый снаряд на 20 м 53 см, а в пятом выходе в сектор Олег Томашевич показал результат 21 м 32 см.
Серебряным призером чемпионата стал поляк Войцех Марок - 20 м 07 см, а на третью ступень пьедестала почета поднялся Алперен Карахан из Турции - 19 м 76 см.
Белорус Алексей Александрович занял четвертое место.
Чемпионат Европы для легкоатлетов до 20 лет продолжится в Швеции до 21 июля.-0-
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