Белорус Павел Ходасевич завоевал серебро на ЧМ по тяжелой атлетике в Ашхабаде

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Павел Ходасевич завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике в двоеборье в Ашхабаде (Туркменистан), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В весовой категории до 89 кг атлет в третьей попытке в рывке показал результат 169 кг. В толчке ему покорилась штанга весом в 202 кг. В сумме спортсмен набрал 371 кг.
Чемпионом мира стал россиянин Артем Окулов, который уступив белорусу в рывке, смог победить в сумме двоеборья за счет хорошего толчка - 372 кг (166 кг + 206 кг). Бронзовым призером в категории до 89 кг стал Реваз Давитадзе из Грузии - 371 кг (168 кг + 203 кг). В этой весовой категории выступал еще один белорус Максим Мудревский, но он не смог продолжить борьбу из-за травмы.
Медаль Павла Ходасевича вторая в копилке сборной Беларуси в двоеборье. Ранее бронзовую награду чемпионата мира завоевал Вадим Лихорад.
Чемпионат мира в Ашхабаде продолжится до 10 ноября.-0-
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