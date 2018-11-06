Белорус Павел Ходасевич завоевал серебро на ЧМ по тяжелой атлетике в Ашхабаде

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Павел Ходасевич завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике в двоеборье в Ашхабаде (Туркменистан), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В весовой категории до 89 кг атлет в третьей попытке в рывке показал результат 169 кг. В толчке ему покорилась штанга весом в 202 кг. В сумме спортсмен набрал 371 кг.

Чемпионом мира стал россиянин Артем Окулов, который уступив белорусу в рывке, смог победить в сумме двоеборья за счет хорошего толчка - 372 кг (166 кг + 206 кг). Бронзовым призером в категории до 89 кг стал Реваз Давитадзе из Грузии - 371 кг (168 кг + 203 кг). В этой весовой категории выступал еще один белорус Максим Мудревский, но он не смог продолжить борьбу из-за травмы.

Медаль Павла Ходасевича вторая в копилке сборной Беларуси в двоеборье. Ранее бронзовую награду чемпионата мира завоевал Вадим Лихорад.

Белорус Вадим Лихорад завоевал бронзовую награду ЧМ по тяжелой атлетике в Ашхабаде В категории до 73 кг он успешно начал выступление в рывке, подняв штангу весом в 156 кг. Вадим Лихорад выполнил все три подхода и в толчке, но уступил соперникам из Китая и Республики Корея.

Чемпионат мира в Ашхабаде продолжится до 10 ноября.-0-