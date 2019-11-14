Белорус Родион Мискевич помог "Соре" одержать первую победу в итальянской волейбольной суперлиге

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянская "Сора", цвета которой защищает диагональный сборной Беларуси Родион Мискевич, добилась первой победы в итальянской волейбольной суперлиге. Со счетом 3:0 (25:14, 25:22, 27:25) в гостевой встрече была повержена "Вибо-Валентия", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Родион Мискевич внес значительный вклад в успех, заработав 18 очков и став самым результативным игроком встречи. Уроженец Гродненщины был признан главной звездой матча.

Итальянская волейбольная суперлига возглавляет топ-3 чемпионатов европейских стран. В сезоне 2019/2020 участвуют 13 команд. Они в регулярном сезоне сыграют в два круга по разъездной системе (матчи дома и в гостях). Обладатели наград станут известны после плей-офф, в котором будет участвовать сильнейшая восьмерка по итогам предварительного турнира.-0-