Белорус Роман Романов занял 6-е место в гонке по очкам на ЧМ по велоспорту на треке в Берлине

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Роман Романов занял 6-е место в мужской гонке по очкам на чемпионате мира по велоспорту на треке, который продолжается в Берлине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский гонщик заработал по ходу гонки 26 очков. Золото в данном виде программы выиграл новозеландец Корбин Стронг (58 очков). Серебро у Себастьяна Мора Ведри из Испании (40). Бронза обрела нидерландскую прописку благодаря Рою Эфтингу (36).

Еще один белорус, выступавший в третий день чемпионата мира, Михаил Шеметов занял 15-е место в мужском преследовании. Чемпионом стал Филиппо Ганна из Италии, обогнавший в решающем заезде Эштона Лэмби из США. В споре за бронзу аргументы француза Корентена Ермено перевесили доводы итальянца Джонатана Милана.

Накануне чемпионом мира в дисциплине скрэтч стал Евгений Королек, принесший первую награду в копилку белорусской сборной. Компанию на пьедестале ему составили итальянец Симоне Консонни и испанец Себастьян Мора Ведри.

Белорус Евгений Королек выиграл золото в скрэтче на ЧМ по велоспорту на треке Белорус показал итоговое время 16 мин. 59 сек. Серебро выиграл итальянец Симоне Консонни. Бронза досталась испанцу Себастьяну Мора Ведри.

У женщин в дисциплине омниум белоруска Татьяна Шаркова заняла 11-ю позицию в итоговом протоколе, набрав итоговые 63 пункта.

У победительницы Юми Кажихара из Японии 121 балл. Далее в тройке сильнейших значатся Летиция Патерностер из Италии (109) и полька Дарья Пикулик (100).

Фото peloton.by

На ЧМ по велоспорту на треке, который проходит в Берлине с 26 февраля по 1 марта, разыгрываются 19 комплектов наград - 10 в состязаниях мужчин и 9 среди женщин. На них претендуют более 600 участников из 45 стран.-0-