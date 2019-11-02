Белорус Роман Тишков занял 5-е место в омниуме на этапе КМ по велоспорту на треке в Минске

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Роман Тишков занял 5-е место на этапе Кубка мира по велоспорту на треке в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорус завершил состязания в омниуме со 111-ю очками. Золото выиграл британец Мэтью Уоллс (162), серебро у Элиа Вивиани (152). Замкнул тройку сильнейших португалец Руи Оливейра (147).

Сегодня золотую медаль в скрэтче для белорусской команды выиграл Евгений Королек. Накануне бронзу в женской гонке по очкам завоевала Татьяна Шаракова.

С 31 октября по 3 ноября Минск принимает первый в олимпийском сезоне этап Кубка мира по велоспорту на треке. В состязаниях участвуют 57 команд из 44 стран мира, которые спорят за медали и рейтинговые очки к Играм-2020. В программу соревнований вошли такие дисциплины, как индивидуальный и командный спринт, командная и индивидуальная гонка преследования, кейрин, омниум, мэдисон, скрэтч и гонка по очкам.-0-