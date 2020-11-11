Белорус Роман Тишков занял четвертое место на ЧЕ по велоспорту на треке

11 ноября, Минск / Корр. БЕЛТА/. Белорус Роман Тишков занял четвертое место в первый день чемпионата Европы по велоспорту на треке. Сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спортсмен добился этого достаточно высокого результата в гонке с выбыванием. Опередить Романа Тишкова смогли лишь британец Мэттю Уоллс, отпраздновавший викторию, обладатель серебра Юрий Лейтао из Португалии и россиянин Сергей Ростовцев. Он замкнул тройку сильнейших.

В командном спринте у мужчин не было равных россиянам, опередившим конкурентов из Чехии и Греции, занявших соответственно второе и третье места в итоговом протоколе данного вида программы.

Соревнования в Пловдиве (Болгария) пройдут 11-15 ноября. По их итогам будет разыграно 22 комплекта наград: в командных гонках и командном спринте, в индивидуальных гонках, гите, гонках с выбыванием, мэдисоне, омниуме, гонках по очкам, скретче, спринте, кейрине. -0-