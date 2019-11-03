Белорус Михаил Шеметов занял 9-е место на этапе КМ по велоспорту на треке в Минске

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский велосипедист Михаил Шеметов занял 9-е место в мужском индивидуальном преследовании на этапе Кубка мира по велоспорту на треке в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Золото в данной дисциплине выиграл итальянец Филиппо Ганна, дважды по ходу состязаний бивший мировой рекорд, который отныне равен 4 минуты 2, 647 секунды. Серебро у британского спортсмена Джона Арчибальда. Бронзовую награду выиграл американец Джейсон Ламбье.

Золотую медаль в скрэтче для белорусской команды выиграл Евгений Королек. Бронзу в женской гонке по очкам завоевала Татьяна Шаракова.

С 31 октября по 3 ноября Минск принимает первый в олимпийском сезоне этап Кубка мира по велоспорту на треке. В состязаниях участвуют 57 команд из 44 стран мира, которые спорят за медали и рейтинговые очки к Играм-2020. В программу соревнований вошли такие дисциплины, как индивидуальный и командный спринт, командная и индивидуальная гонка преследования, кейрин, омниум, мэдисон, скрэтч и гонка по очкам.-0-