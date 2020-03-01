Белорус Сергей Бочарников выиграл пасьют чемпионата Европы по биатлону в "Раубичах"

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Сергей Бочарников выиграл сегодня гонку преследования на открытом чемпионате Европы по биатлону в "Раубичах", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию в 12,5 км Сергей Бочарников преодолел за 35 мин. 3,9 сек. На второй позиции разместился норвежец Стурла Холм Лагрейд (отставание 6,7 сек.). Бронзовую медаль завоевал его партнер по команде Сиверт Гутторм Баккен (отставание 23,9 сек.).

Стурла Холм Лагрейд (Норвегия)

Другие белорусские биатлонисты показали следующие результаты: Максим Воробей стал 13-м, Антон Смольский занял 15-е место. Роман Елетнов расположился на 17-й строке итогового протокола, Виктор Кривко - на 40-й.

Завершатся соревнования сегодня женской гонкой преследования. За награды континентального форума поборются белоруски Ирина Кривко, Елена и Ирина Кручинкины, Динара Алимбекова, Анна Сола и Аделина Сабитова.

В первый день континентального первенства белорусский биатлонист Сергей Бочарников завоевал золото в суперспринте. Также на счету его партнерши по команде Ирины Кривко бронзовая награда в спринтерской гонке.

Участие в чемпионате Европы - 2020 по биатлону принимают около 270 спортсменов в составе 35 команд.-0-

Фото Андрея Покумейко и Дениса Костюченко

На чемпионате Европы по биатлону в "Раубичах" очень высокая конкуренция - старший тренер из Казахстана Сейчас на счету белорусской сборной две золотые медали чемпионата Европы, которые завоевал Сергей Бочарников в суперспринте и гонке преследования. Также на третью ступень пьедестала почета в спринте поднималась Ирина Кривко.