Белорус Сергей Азаров входит в пятерку лучших на ЧЕ по шахматам в Скопье

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Сергей Азаров занимает пятое место после стартовых туров на чемпионате Европы по шахматам, который проходит в Скопье (Северная Македония), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первых трех турах гроссмейстер одержал победы, а в четвертом свел к ничьей матч с Перуном Каспером из Польши. В следующей игре Сергей Азаров встретился с израильским шахматистом Борисом Гельфандом, который ранее выступал за Беларусь. Матч завершился со счетом 0,5 на 0,5 очка.

После пяти туров на чемпионате Европы по шахматам другие белорусские игроки занимают следующие позиции: Алексей Александров - 19-е место, Владислав Ковалев - 25-е, Кирилл Ступак - 76-е, Сергей Жигалко - 80-е, Вячеслав Зарубицкий - 85-е, Андрей Жигалко - 87-е, Михаил Никитенко - 169-е, Ольга Баделько - 241-е. Лидирует после пяти туров Максим Родштейн из Израиля. Всего в турнире принимают участие 359 шахматистов.

Чемпионат проходит по швейцарской системе. Всего игрокам предстоит провести 11 туров.-0-