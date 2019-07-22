Белорус Сергей Попок выиграл девятый этап велогонки в Китае

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Сергей Попок выиграл девятый этап велогонки Tour of Qinghai lake в Китае, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Велосипедист "Минска" смог удержаться в группе лидеров на нескольких подъемах по маршруту в 160 км. Заключительный отрезок перед финишем пелотон провел на спуске с горы. Высокая скорость помогла белорусу занять первое место. На вторую ступень пьедестала почета поднялся Даниэль Лопес из Испании, а третье место у Эдуарда Михаэля Гросу из Румынии.

Фото Велосипедного клуба "Минск"

Днем ранее на восьмом этапе другой велогонщик "Минска" Бронислав Самойлов занял второе место.

Фото Велосипедного клуба "Минск"

23 июля на веломногодневке Tour of Qinghai lake день отдыха, после которого участников ждет десятый скоростной этап в 116 км.

Завершится веломногодневка 27 июля в городе Иньчуане.-0-