Белорус Сергей Попок занял третье место на этапе велогонки в Китае

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гонщик команды "Минск" Сергей Попок финишировал третьим на шестом этапе престижной велогонки на шоссе Tour of Qinghai Lake в Китае, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Отрезок в 136 км в неблагоприятных погодных условиях белорус проехал за 2 часа 52 мин. 57 сек. В финишном спурте он уступил лишь Эдуарду Михаэлю Гросу из Румынии (первое место) и Имерио Чиме (второе место) из Италии.
Седьмой этап гонки Tour of Qinghai Lake в Китае продолжится 20 июля раздельным стартом на время.
Завершится веломногодневка 27 июля в городе Иньчуане.-0-
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