Белорус Сергей Селивонец завоевал золотую медаль на ЧЕ по грэпплингу ADCC в Польше

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский атлет Сергей Селивонец (весовая категория - свыше 99 кг) завоевал золотую награду на чемпионате Европы по грэпплингу ADCC, который прошел в Познани (Польша), сообщили корреспонденту БЕЛТА в общественном объединении "Белорусская федерация грэпплинга".

Белорус в упорной борьбе в финальном поединке одолел спортсмена из Великобритании Джейсона Джоанно и поднялся на высшую ступень пьедестала почета. На третьей позиции итогового протокола расположился поляк Якуб Бресински.

"Белорус впервые стал чемпионом на континентальном форуме по версии грэпплинга ADCC. Это большой шаг для развития борьбы у нас в стране, данная победа доказала, что белорусские спортсмены могут соперничать на самом высоком уровне с топовыми европейскими атлетами", - сказал заместитель председателя ОО "Белорусская федерация грэпплинга" Роман Марковский.

Грэпплинг - вид спортивного единоборства, совмещающего в себе технику всех борцовских дисциплин с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов. Данное единоборство не включает в себя нанесение ударов и использование оружия. Стремление завершить поединок досрочно, с помощью болевого или удушающего приема, является отличительной особенностью грэпплинга.-0-