Белорус Вадим Лихорад остановился в шаге от пьедестала на ЧМ по тяжелой атлетике в Паттайе

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский тяжелоатлет Вадим Лихорад занял 4 место на чемпионате мира в Паттайе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Выступающий в весовой категории 73 кг атлет с результатом 338 кг (154+184) в сумме двоеборья установил новые рекорды Беларуси сразу во всех видах программы, однако на пьедестал не попал.

Победу одержал олимпийский чемпион Ши Чжиюн из Китая — 363 кг (166+197), ставший трехкратным чемпионом мира. Серебро у атлета из КНДР О Кан Чхоля — 347 кг (154+193). Бронзовая медаль в копилке болгарской сборной благодаря Божидару Андрееву – 346 кг (157+189).

Завтра на чемпионате мира по тяжелой атлетике выступят спортсмены весовой категории 81 кг. Среди них два белоруса. Петр Асаенок начнет соревнования в группе А и Игорь Лозко, который попытает счастья в группе В.