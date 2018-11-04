Белорус Вадим Лихорад завоевал бронзовую награду ЧМ по тяжелой атлетике в Ашхабаде

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Вадим Лихорад завоевал бронзовую награду чемпионата мира по тяжелой атлетике, проходящем в Ашхабаде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В категории до 73 кг он успешно начал выступление в рывке, подняв штангу весом в 156 кг. Вадим Лихорад выполнил все три подхода и в толчке, но уступил соперникам из Китая и Республики Корея. Результат белоруса - 343 кг (156 кг +187 кг). Чемпионом мира в категории до 73 кг стал Ши Чжион (Китай) - 360 (164 кг + 196 кг). Серебряным призером стал кореец Вон Чжеонсик - 348 кг (153 кг + 195 кг).

Мировой форум тяжелоатлетов в столице Туркменистана продолжится 5 ноября. В сборной Беларуси в борьбу за награды выступят Петр Асаенок, Игорь Лозко (оба - 81 кг) и Сюзанна Володько (64 кг).

На текущем чемпионате мира белорусская команда выступает значительно обновленным составом, наиболее титулованными являются олимпийский чемпион Пекина Андрей Арямнов и серебряный призер Игр в Рио Дарья Наумова.-0-