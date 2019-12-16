Белорус Виталий Михайлов занял 10-е место на этапе КМ по конькобежному спорту в Нагано

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Виталий Михайлов занял 10-е место в мужском масс-старте на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который завершился в Нагано (Япония), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский конькобежец показал финишное время 7 мин. 59,83 сек. Выиграл в данном виде программы Джордан Белчос из Канады - 7 мин. 53,99 сек. Второе место у американца Джоя Мантии - 7 мин. 54,67 сек. Замкнул тройку призеров бельгиец Барт Свингс - 7 мин. 54,82 сек.

У женщин в аналогичном виде программы белоруска Марина Зуева заняла 13-е место - 8 мин. 28,79 сек. Золото выиграла Ивани Блонден из Канады - 8 мин. 26,44 сек. У японки Наны Такаги серебро (8 мин. 26,57 сек). Бронза у Мии Килбург-Манганелло из США - 8 мин. 27,35 сек.

Из других результатов белорусской команды стоит отметить четвертые места Анны Нифонтовой и Игната Головатюка на дистанции 500 м в дивизионе В в стартах женщин и мужчин.-0-