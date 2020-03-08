Белорус Виталий Михайлов занял 9-е место на этапе КМ по конькобежному спорту в Херенвене

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Виталий Михайлов занял 9-е место на завершившемся в Херенвене этапе Кубка мира по конькобежному спорту, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Выступая в мужском масс-старте белорусский скороход показал итоговое время 7 мин. 56,600 сек. Первое место занял кореец Чон Джэ Вон (7 мин.47,060 сек.), второе - бельгиец Барт Свингс (7 мин.47,120 сек.), третье - американец Джои Мантиа (7 мин. 47,190сек).

В зачете Кубка мира в масс-старте победил Барт Свингс - 570 очков. Вторым стал Джои Мантиа (569), третьим - Чон Джэ Вон (462). Что касается белорусов, то Виталий Михайлов занял 16-е (232), Алексей Кирпичник – 36-е (51), а Егор Доморацкий – 42-е место (27). -0-