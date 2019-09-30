Белорус Виталий Парахонько не попал в полуфинал на дистанциии 110 м с барьерами ЧМ в Дохе

Виталий Парахонько. Фото БФЛА
30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский легкоатлет Виталий Парахонько не попал в полуфинал состязаний на дистанции 110 м с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Виталий Парахонько, занимающий 42-е место рейтинга в своей дисциплине, не смог попасть в четверку лучших участников предварительного забега, заняв седьмое место с результатом 13,65 сек., что больше персонального рекорда белоруса в этом сезоне на 0,16 сек.
Фото БФЛА
Победу в забеге одержал Омар Маклеод из Ямайки - 13,17 сек.
В число еще четырех атлетов, добиравшихся в следующую стадию соревнований, белорусский барьерист также не попал, завершив выступление после предварительных забегов.-0-