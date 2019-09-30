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30 сентября 2019, 21:00

Белорус Виталий Парахонько не попал в полуфинал на дистанциии 110 м с барьерами ЧМ в Дохе

Виталий Парахонько. Фото БФЛА
Виталий Парахонько. Фото БФЛА

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский легкоатлет Виталий Парахонько не попал в полуфинал состязаний на дистанции 110 м с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Виталий Парахонько, занимающий 42-е место рейтинга в своей дисциплине, не смог попасть в четверку лучших участников предварительного забега, заняв седьмое место с результатом 13,65 сек., что больше персонального рекорда белоруса в этом сезоне на 0,16 сек.

Фото БФЛА
Фото БФЛА

Победу в забеге одержал Омар Маклеод из Ямайки - 13,17 сек.

В число еще четырех атлетов, добиравшихся в следующую стадию соревнований, белорусский барьерист также не попал, завершив выступление после предварительных забегов.-0-

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