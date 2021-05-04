Белорус Вячеслав Бохан вошел в символическую сборную квалификации гандбольного ЧЕ

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Линейный сборной Беларуси Вячеслав Бохан вошел в символическую сборной последнего отрезка отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В двух заключительных победных поединках с командами Италии (32:31) и Латвии (30:26) Вячеслав Бохан забросил 12 мячей. Кроме белорусского линейного в символическую сборную включены: вратарь Роланд Миклер (Венгрия), левый крайний Магнус Йендаль (Норвегия), правый крайний Никлас Экберг (Швеция), левый полусредний Матей Клима (Чехия), правый полусредний Кай Смитс (Нидерланды), разыгрывающий Айденас Малашинскас (Литва).

В четверг, 6 мая, в Будапеште состоится жеребьевка группового этапа финального турнира чемпионата Европы 2022 года. Сборная Беларуси попала в третью корзину вместе с командами Чехии, Словакии, Франции, Исландии и Северной Македонии. Их соперниками будут представители остальных корзин: 1 - Испания, Хорватия, Норвегия, Словения, Германия, Португалия; 2 - Швеция, Венгрия, Дания, Австрия, Сербия, Россия; 4 - Нидерланды, Черногория, Украина, Польша, Босния и Герцеговина, Литва.

Финальная стадия 15-го мужского чемпионата Европы пройдет с 13 по 30 января 2022 года на аренах венгерских Будапешта, Дебрецена, Сегеда и словацких Братиславы и Кошице.-0-