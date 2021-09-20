Белорус Владимир Игнатик не прошел в основную сетку теннисного турнира в Бухаресте

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Владимир Игнатик не сумел пробиться в основную сетку турнира в Бухаресте с призовым фондом 44,8 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке квалификации белорус, занимающий 366-е место в мировом рейтинге, уступил россиянину Ивану Гахову, у которого 506-я позиция, - 6:0, 2:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 45 минут. На старте квалификации Владимир Игнатик обыграл в двух партиях чешского теннисиста Давида Поляка (475-й номер рейтинга АТР) - 6:4, 6:1.

Турнир на открытых грунтовых кортах румынской столицы завершится 26 сентября.-0-