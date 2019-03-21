Белорус Владимир Игнатик пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Китае

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Владимир Игнатик (249-й номер мирового рейтинга) одержал вторую победу на турнире серии "Челленджер" в китайском Сучжоу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 1/8 финала белорус выиграл в двух партиях у австралийского теннисиста Эндрю Харриса (300) - 6:2, 7:5. В четвертьфинале Владимир Игнатик будет соперничать с хорватом Виктором Галовичем (223). На старте турнира белорусский теннисист уверенно переиграл португальца Гонсало Оливейру (286) - 6:3, 6:2.

На представительном турнире в американском Майами белорус Илья Ивашко (110) выиграл первую партию у Томаса Фаббиано (90) - 6:4, а во втором сете при счете 3:0 в пользу итальянца матч был прерван и будет доигрываться сегодня вечером. У женщин Вера Лапко (64) и француженка Ализе Корне (53) провели на корте почти 2,5 часа, но также не завершили игру. Первый сет остался за французской теннисисткой - 7:5, во втором белоруска взяла реванш на тай-брейке - 7:6 (9:7), после чего матч был остановлен, доигровка намечена на сегодня. Также сегодня свой поединок 1/64 финала проведет Александра Саснович (36), которая будет соперничать с представительницей Швейцарии Викторией Голубич (77). Виктория Азаренко (46) вышла во второй раунд, одолев словачку Доминику Цибулкову (35) - 6:2, 3:6, 6:4. В 1/32 финала она встретится с французской теннисисткой Каролин Гарсией (21). Девятая ракетка мира Арина Соболенко начнет выступление со второго круга, где ее соперницей будет победительница матча между австралийской теннисисткой Айлой Томлянович и Анной-Леной Фридзам из Германии. Кроме того, на старте парного разряда Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс сыграют с американско-латвийским дуэтом Даниэль Коллинз / Елена Остапенко.-0-