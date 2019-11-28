Белорус Владислав Гончаров лидирует в квалификации ЧМ по прыжкам на батуте в Токио

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Владислав Гончаров лидирует после квалификационных стартов чемпионата мира по прыжкам на батуте в индивидуальных стартах у мужчин. Соревнования проходят в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.
По результатам двух упражнений спортсмен набрал 115,44 балла. Следом расположились атлеты из Китая Гао Лей (114,995) и Дон Дон (114,01).
Что касается остальных белорусов, то Олег Рябцев с 112,19 пункта занимает 8-е место, а вот Алексей Дударев (109,17) обосновался на 25-й строке итогового протокола.
По итогам командной квалификации белорусы идут вторыми с 341,34 балла. Впереди них китайцы (342,535). Третье место за россиянами (334,815).
В женских индивидуальных стартах ситуация не столь благоприятна для белорусских спортсменок. Лучшая из них Ангелина Хотян заняла 37-е место, Валентина Богомолова - 40-я, а Мария Махаринская из-за ошибки во втором упражнении заняла 70-е место.
В пятницу, 29 ноября, состоится квалификационный раунд в синхронных прыжках, а также командный финал.-0-