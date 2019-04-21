Белорус Владислав Гончаров завоевал бронзу домашнего этапа КМ по прыжкам на батуте

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен, олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Владислав Гончаров поднялся на третью ступень пьедестала почета на домашнем этапе Кубка мира по прыжкам на батуте, который проходит в "Минск-Арене", передает корреспондент БЕЛТА.

За свою программу он получил от судей 60,460 балла. Золотую медаль индивидуальных прыжков у мужчин завоевал российский атлет Михаил Мельник (61,045 очка). Его партнер по команде Андрей Юдин отметился серебряной наградой (60,750 балла).

Состязания сегодня продолжатся синхронными прыжками.

Кубок мира в "Минск-Арене" является тестовым турниром перед II Европейскими играми. В состязаниях принимают участие 170 спортсменов более чем из 30 стран. Завершатся соревнования сегодня.

На II Европейских играх 48 сильнейших батутистов 24-25 июня разыграют четыре комплекта наград.-0-