Белорус Владислав Прямов занял 53-е место в марафоне на ЧМ по легкой атлетике в Дохе

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6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский легкоатлет Владислав Прямов завершил марафонский бег на 53-м месте итогового протокола, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Итоговое время Владислава – 3 часа 31 минута 4 секунды. Стоит отметить, что из 71 спортсмена до финиша по различным причинам не добрались 16 марафонцев.
Чемпионом мира впервые в карьере стал эфиопский бегун Лелиса Десиса (2 часа 10 минут 40 секунд). С отставанием на 4 секунды от него финишировал соотечественник Мосинет Геремеу. Бронза у кенийца Амоса Кипруто (2 часа 10 минут 51 секунд), считавшегося одним из фаворитов забега.-0-