Белорусcкие лыжницы не преодолели квалификацию в кроссе на юношеских Олимпийских играх

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусcкие лыжницы Дарья Майорова и Анна Мачехина не преодолели квалификацию в кроссе свободным стилем на III Зимних юношеских Олимпийских играх, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Анна Мачехина в предварительном забеге заняла 40-е место, а Дарья Майорова финишировала 71-й.
Победительницей в этом виде программы стала Сири Виггер из Швейцарии, опередившая двух шведок Марту Розенберг и Туве Эрикссон.
В активе команды Беларуси две награды: золото хоккеиста Ильи Корзуна и бронзовая медаль Юлии Ковалевской в биатлоне.
Юношеские Олимпийские игры проходят с 9 по 22 января. В соревнованиях принимают участие 1880 юношей и девушек из более чем 70 стран. Белорусские спортсмены представлены в пяти видах соревновательной программы.-0-