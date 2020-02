Белоруска Александра Романовская выиграла золото этапа КМ по фристайлу в американском Дир-Вэлли

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская лыжная акробатка Александра Романовская выиграла золото на этапе Кубка мира по фристайлу в Дир-Вэлли (США), сообщает корреспондент БЕЛТА.

За прыжки уроженка Минска получила от судей оценку 106,74 балла. Это значительно больше, нежели у занявшей второе место американки Меган Ник (83,89 очка) и у завершившей состязания на третьей позиции австралийки Эбби Уилкокс (81,78 очка).

Aliaksandra Ramanouskaya of Belarus returned to the scene of her gold medal win at last season's Utah 2019 world champs, and walked away with her first World Cup win of 2019/20 with this jump tonight in @Deer_Valley...



