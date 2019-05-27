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Александра Саснович уступила в доигровке 1-го раунда "Ролан Гаррос"

Спорт 27.05.2019 | 14:52
Александра Саснович. Фото из архива WTA
Александра Саснович. Фото из архива WTA

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (34-й номер мирового рейтинга) потерпела поражение в первом раунде открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч со словенкой Полоной Херцог (71) начался вечером в воскресенье - Александра Саснович выиграла первый сет - 6:4, во второй партии словенка взяла реванш - 6:2, а в третьем решающем сете при счете 3:3 поединок был остановлен из-за наступления темноты. В сегодняшней доигровке успеха добилась Полона Херцог - 8:6.

Белоруска Вера Лапко (102) сегодня в первом раунде проиграла французской теннисистке Диане Пэрри (486) - 2:6, 4:6.

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Белоруска Вера Лапко (102-й номер рейтинга WTA) встречалась с французской теннисисткой Дианой Пэрри (486) и уступила в двух сетах - 2:6, 4:6.

Еще две белорусские теннисистки выйдут на корты "Ролан Гаррос" во вторник, 28 мая. Арина Соболенко (11) встретится со словачкой Доминикой Цибулковой (41), а Виктория Азаренко (43) сыграет с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко (39).

Второй в сезоне турнир серии "Большого шлема" завершится в Париже 9 июня.-0-

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Теги
Азаренко, Лапко, Саснович, Соболенко, теннис, турнир, Франция
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