Александра Саснович уступила в доигровке 1-го раунда "Ролан Гаррос"

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (34-й номер мирового рейтинга) потерпела поражение в первом раунде открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Матч со словенкой Полоной Херцог (71) начался вечером в воскресенье - Александра Саснович выиграла первый сет - 6:4, во второй партии словенка взяла реванш - 6:2, а в третьем решающем сете при счете 3:3 поединок был остановлен из-за наступления темноты. В сегодняшней доигровке успеха добилась Полона Херцог - 8:6.
Белоруска Вера Лапко (102) сегодня в первом раунде проиграла французской теннисистке Диане Пэрри (486) - 2:6, 4:6.
Еще две белорусские теннисистки выйдут на корты "Ролан Гаррос" во вторник, 28 мая. Арина Соболенко (11) встретится со словачкой Доминикой Цибулковой (41), а Виктория Азаренко (43) сыграет с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко (39).
Второй в сезоне турнир серии "Большого шлема" завершится в Париже 9 июня.-0-
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