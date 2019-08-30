Белоруска Алена Дубицкая стала четвертой в толкании ядра на этапе "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская легкоатлетка Алена Дубицкая заняла четвертое место в толкании ядра на этапе "Бриллиантовой лиги" в швейцарском Цюрихе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска в своей лучшей попытке отправила снаряд на 19,21 м. На высшую ступень пьедестала почета поднималась китаянка Лижао Гонг с результатом 20,31 м. Второе место заняла спортсменка из США Чейз Эйли (19,68 м), замкнула тройку лидеров немка Кристина Шваниц (19,37 м).

Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков остановился на восьмой позиции итогового протокола с результатом 2,24 м. На таком же месте расположилась его партнерша по команде копьеметательница Татьяна Холодович - 60,99 м.

Следующий этап "Бриллиантовой лиги" пройдет в Брюсселе (Бельгия) 6 сентября.-0-