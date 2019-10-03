Белоруска Алена Дубицкая заняла 6 место в толкании ядра на ЧМ по легкой атлетике в Дохе

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Алена Дубицкая заняла 6 место в финальных стартах толкательниц ядра на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В третьей, своей лучшей попытке, Алена показала результат 18 м 86 см. Он позволил ей войти в восьмерку лучших турнира и закрепиться на 6 месте итогового протокола.

Тройку сильнейших в толкании ядра составили китаянка Гун Лицзяо (19м 55 см), Данниэль Томас-Додд из Ямайки (19м 47 см) и немка Кристина Шванитц (19м 17 см).-0-