Белоруска Алена Омелюсик заняла 16-е место на ЧМ по велоспорту на шоссе в Имоле

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Алена Омелюсик заняла 16-е место на чемпионате мира по шоссейным велогонкам в Имоле (Италия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска в гонке с раздельным стартом уступила победительнице из Нидерландов Анне ван дер Брегген 2 мин. 28,99 сек.

Чемпионка мира преодолела дистанцию 31,7 км за 40 мин. 20,14 сек. Второе место заняла швейцарка Марлен Ройссер (отставание - 15,58 сек.). Замкнула тройку лучших еще одна гонщица из Нидерландов Эллен ван Дейк (отставание - 31,46 сек.).

ЧМ по велоспорту на шоссе проходит по урезанной программе из-за коронавируса. Медали разыгрываются только в категории "элита" и только в олимпийских видах программы, групповых и индивидуальных гонках. Всего с 24 по 27 сентября будет разыграно четыре комплекта наград.-0-