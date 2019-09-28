Белоруска Алена Омелюсик заняла 18-е место на ЧМ по велоспорту в Йоркшире

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Алена Омелюсик заняла 18-е место в групповой гонке на149,4 км среди женщин на чемпионате мира по велоспорту в Йоркшире. Татьяна Шаракова приехала к финишу 54-й, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Алена приехала к финишу в составе большой группы спортсменок, которым было начислено время отставания от победительницы Аннемик Ван Флейтен из Нидерандов 5 минут 20 секунд. Еще одна белоруска Татьяна Шаракова финишировала 54-й (+9 мин 51 сек).
Время чемпионки на финише составило 4 часа 6 минут пять секунд. Серебро досталось соотечественнице Ван Флейтен – Анне Ван Дер Брегген (+2 мин. 15 сек). Бронза у австралийки Аманды Спрэтт (+2 мин. 28 сек).
В заключительный день соревнований, 29 сентября на старт выйдут мужчины, которым в групповой гонке предстоит преодолеть расстояние 280 кг. В ней будут принимать участие белорусские спортсмены Василий Кириенко и Александр Рябушенко.-0-