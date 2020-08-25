Белоруска Алена Омелюсик заняла восьмое место на ЧЕ-2020 по велоспорту на треке во Франции

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Алена Омелюсик заняла восьмое место на стартовавшем в Плуэ (Франция) чемпионате Европы по велоспорту на треке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В индивидуальной гонке с раздельным стартом среди женщин на 25,6 км белоруска показала результат 35 мин. 49,64 сек.

Победу праздновала голландка Анна ван дер Брегген с итоговым результатом 34 мин. 03,92 сек. Второе место заняла ее соотечественница Эллен ван Дийк, которая отстала от чемпионки Европы на 31 секунду. Третье место у представительницы Швейцарии Марлен Ройссер. Ее с победительницей разделили 0,59 сек.

В аналогичном виде программы у мужчин виктория досталась швейцарцу Штефану Кюнгу. Время чемпиона Европы 2020 года - 30 мин. 18 сек. Второе место у француза Реми Каванья, который отстал от конкурента из Швейцарии на 18 секунд. Бронзовый медалист по итогам старта бельгиец Виктор Кампенартс уступил победителю 22 секунды.

В стартах спортсменок, не достигших 23 лет, стартовала белоруска Анастасия Колесова, которая финишировала на 18-й позиции в итоговом протоколе с результатом 39 мин. 12,11 сек.

Победу в этом виде программы праздновала немка Ханна Людвиг - 35 мин. 53,29 сек. Ее соотечественница Франтишка Кох финишировала второй - 36 мин. 17,68 сек. Третье место заняла Марта Яскульска из Польши - 37 мин. 11,65 сек.

Чемпионат Европы по велоспорту на треке в Плуэ (Франция) завершится 28 августа. Завтра, 26 августа, состоятся групповые гонки - женская U-23 (81,90) и мужская (177,45), 27 августа - мужская U-23 (136,50) и женская (109,20), 28 августа пройдут юниорские групповые гонки и смешанная эстафета.-0-