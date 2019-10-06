Белоруска Алла Яршевич проиграла квалификационный поединок ЧМ по женскому боксу в Улан-Удэ

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Алла Яршевич (весовая категория 60 кг) выбыла из медальной гонки чемпионата мира по женскому боксу, который проходит 3-13 октября в Улан-Удэ (Россия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска проиграла польской спортсменке, бронзовому призеру Европейских игр 2015 года Анете Рыгельска единогласным решением судей - 0:5. Алла Яршевич закончила выступление на чемпионате мира.

Ранее из медальных гонок выбыли ее партнерши по команде Галина Бруевич (57 кг) и Ольга Лущик (51 кг).

Среди белорусских спортсменок 8 октября попытается пройти отборочное сито мирового форума Виктория Кебикова (75 кг).

Квалификационные поединки продлятся до 9 октября. Четвертьфинальные бои пройдут 10 октября, а 12-13 октября окончательно определятся обладатели наград мирового форума.

Участие в состязаниях за 10 комплектов наград принимают 227 спортсменок из 57 стран мира. Медали для состязаний сделаны в творческой мастерской бурятского скульптора Жигжита Баясхаланова. Они имеют форму квадрата, который символизирует боксерский ринг. На одной из переплетающихся плоскостей награды изображено озеро Байкал.

Чемпионат мира является предолимпийским, но из-за разногласий Международной ассоциации бокса и Международного олимпийского комитета во время этого турнира не разыгрываются лицензии на главный старт четырехлетия, который пройдет в 2020 году в Токио.

На прошлом мировом женском форуме в Нью-Дели (Индия) белоруска Виктория Кебикова завоевала бронзовую медаль.-0-