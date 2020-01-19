Белоруска Анастасия Гарелик помогла "Ленинградке" победить в 11-м туре российской волейбольной суперлиги

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающая сборной Беларуси Анастасия Гарелик, выступающая за "Ленинградку" (Санкт-Петербург), помогла команде победить красноярский "Енисей" в 11-м туре российской волейбольной суперлиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Дружина из Санкт-Петербурга одолела соперниц со счетом 3:1 (25:17, 16:25, 25:21, 25:21). Анастасия Гарелик заработала 28 очков, что позволило ей стать лучшим бомбардиром встречи.
"Ленинградка" располагается на 9-й позиции турнирной таблицы, записав на свой счет четыре победы в 11 встречах и 11 очков. У занимающего 10-е место челябинского "Динамо-Метара", которым руководит тренер сборной Беларуси Денис Матвеев, три выигрыша и 9 очков. Волейболистки "Минчанки" с двумя победами находятся на 11-м месте одного из самых престижных национальных чемпионатов Европы.-0-