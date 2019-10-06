Белоруска Анастасия Мирончик-Иванова заняла 5-е место на ЧМ по легкой атлетике в Дохе

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская прыгунья в высоту Анастасия Мирончик-Иванова заняла 5-е место в финале своей дисциплины на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.

В лучшей из своих шести попыток уроженка Минской области улетела на 6 м. 77 см. До того как вышла совершать свою попытку немецкая спортсменка Малайка Михамбо это был третий результат.

Однако Михамбо была невероятна, прыгнув на 7 м 30 см и отодвинула Анастасию из тройки призеров.

Окончательная позиция Мирончик-Ивановой в итоговом протоколе стала очевидна после прыжка американки Тори Боуи - 6м 81 см. Это четвертый результат.

Белоруска осталась на 5-й позиции.

Тройку медалисток данного вида программы составили - Малайка Михамбо (7м 30 см), украинка Марина Бех-Романчук (6 м 92 см) и Эсе Бруме из Нигерии (6 м 91 см).-0-