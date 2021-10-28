Белоруска Анастасия Салос выиграла бронзу ЧМ по художественной гимнастике

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анастасия Салос выиграла бронзу чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговый результат белоруски в данном виде программы - 26,400 балла.

Как и днем ранее, золото выиграла Дина Аверина. Теперь уже 16-кратная чемпионка мира показала результат 27,100 балла. Серебро у сестры победительницы Арины Авериной - 26,750 балла.

Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Китакюсю (Япония) с 27 по 31 октября.-0-