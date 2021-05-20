Белоруска Анастасия Шкурдай не пробилась в финал ЧЕ по плаванию на дистанции 100 м на спине

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анастасия Шкурдай не пробилась в финал чемпионата Европы по плаванию в Будапеште (Венгрия) на дистанции 100 м на спине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Брестчанка на предварительной стадии показала время 1 мин. 00,54 сек., став 11-й в квалификации. В полуфинале Анастасия Шкурдай улучшила свой результат, но заняла восьмое место в своем заплыве, показав время 1 мин. 00,52 сек. Выиграла отбор в данном виде программы британка Кэтлин Доусон - 58,44 сек.

На дистанции 50 м баттерфляем в полуфинале выступали сразу двое белорусов. Однако как Григорий Пекарский, так и Евгений Цуркин не смогли отобраться в решающую стадию турнира. Григорий Пекарский в своем заплыве занял седьмое место с результатом 23,43 сек. Евгений Цуркин в полуфинале со своим участием финишировал на шестой позиции - 23,47 сек. Первенствовал в отборе на данной дистанции украинец Андрей Говоров - 22,97 сек.-0-