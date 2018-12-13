Белоруска Анастасия Шкурдай не смогла пробиться в финал ЧМ по плаванию в Ханчжоу

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анастасия Шкурдай не вышла в финал чемпионата мира по плаванию в Ханчжоу на своей коронной дистанции 50 м баттерфляем, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В полуфинале соревнований пловчиха из Бреста показала 11-й результат - 25,69 сек. На первой позиции полуфинального протокола разместилась спортсменка из Нидерландов Раноми Кромовидьойо (24,84 сек.), вторую строчку заняла австралийка Холли Барратт (24,91 сек.). Третьей коснулась бортика бассейна Келси Дахлия из США (24,93 сек.).
На счету белорусской команды в Ханчжоу серебряная медаль Ильи Шимановича на дистанции 100 м брассом, где он показал свое лучшее время (56,10 сек.) и установил национальный рекорд.
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде - в 25-метровом бассейне - проводится раз в два года. В соревнованиях принимают участие более 900 спортсменов из 178 стран. Планетарный форум завершится 16 декабря.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4136 BYN
|2.411 BYN
|2.416 BYN
|USD
|2.1204 BYN
|2.12 BYN
|2.124 BYN
|RUB
|3.2021 BYN
|3.19 BYN
|3.2 BYN