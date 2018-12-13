Белоруска Анастасия Шкурдай не смогла пробиться в финал ЧМ по плаванию в Ханчжоу

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анастасия Шкурдай не вышла в финал чемпионата мира по плаванию в Ханчжоу на своей коронной дистанции 50 м баттерфляем, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинале соревнований пловчиха из Бреста показала 11-й результат - 25,69 сек. На первой позиции полуфинального протокола разместилась спортсменка из Нидерландов Раноми Кромовидьойо (24,84 сек.), вторую строчку заняла австралийка Холли Барратт (24,91 сек.). Третьей коснулась бортика бассейна Келси Дахлия из США (24,93 сек.).

На счету белорусской команды в Ханчжоу серебряная медаль Ильи Шимановича на дистанции 100 м брассом, где он показал свое лучшее время (56,10 сек.) и установил национальный рекорд.

Белорусский пловец Илья Шиманович завоевал серебро ЧМ в Ханчжоу на дистанции 100 м брассом На дистанции 100 м брассом Илья Шиманович показал время 56,10 сек. Сильнее его оказался спортсмен из Южной Африки Камерон ван дер Бург - 56,01 сек.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде - в 25-метровом бассейне - проводится раз в два года. В соревнованиях принимают участие более 900 спортсменов из 178 стран. Планетарный форум завершится 16 декабря.-0-