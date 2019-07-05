Белоруска Анастасия Шкурдай стала третьей на юниорском ЧЕ по плаванию в Казани

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анастасия Шкурдай заняла третье место на дистанции 200 м на спине на юниорском чемпионате Европы по плаванию в Казани, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации плавания.

Результат одного из лидеров национальной команды - 2 мин. 11,84 сек. Первое место у итальянки Эрики Франчески Гаэтани - 2 мин. 10,28 сек., серебряная награда у Хани Осрин из Великобритании - 2 мин. 10,30 сек.

На юниорском чемпионате Европы отличился и белорус Арсений Боржаков, который дважды (в полуфинале и финале) обновлял юношеский рекорд страны на дистанции 50 м баттерфляем. В итоге новое достижение равняется 23,88 сек. Это седьмое место в итоговом протоколе соревнований. Прошлый рекорд был установлен в 2008 году Павлом Санковичем.

Соревнования в Казани продлятся по 7 июля. Беларусь здесь представляют девять спортсменов. После юниорского первенства Анастасия Шкурдай отправится на взрослый чемпионат мира по плаванию, который пройдет с 12 по 28 июля в корейском Кванджу.-0-