Белоруска Анна Деруго заняла 7-е место на этапе КМ по лыжной акробатике в Финляндии

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская фристайлистка Анна Деруго заняла 7-е место на этапе КМ по лыжной акробатике в Руке (Финляндия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Итоговая оценка лучшей из представительниц Беларуси - 88,51 балла. Что касается ее соотечественниц, то Анастасия Андрианова завершила старт на 16-й позиции в итоговом протоколе (76,95), а Анна Гуськова - на 26-м месте (58,61).
Первенствовала австралийка Даниэлла Скотт - 102,93 балла. Второе место заняла ее соотечественница Лора Пил - 99,37. Бронза у китаянки Сю Мэнтао - 98,28.-0-