Белоруска Анна Гуськова квалифицировалась в финал ЧМ по лыжной акробатике в Казахстане

Анна Гуськова. Фото из архива
10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская фристайлистка Анна Гуськова квалифицировалась в финал чемпионата мира по лыжной акробатике, который проходит в Чимбулаке (Казахстан), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Пропуском в данную стадию планетарного форума для нее стала оценка в 80,04 балла. Это промежуточное 12-е место. Олимпийская чемпионка Игр-2018 будет открывать следующую стадию соревнований.
Лидирующую тройку в стартах женщин по итогам первого потока квалификации составили австралийка Даниэль Скотт - 93,76 балла, россиянка Любовь Никитина - 92,35, еще одна австралийка Лора Пил - 89,53. Во втором потоке лучшие результаты у немки Эммы Вайс - 82,21, Меган Смолхауз из США - 81,9, украинки Анастасии Новосад - 81,9.-0-