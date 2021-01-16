Белоруска Анна Гуськова заняла 5-е место на этапе КМ по лыжной акробатике в Ярославле

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская фристайлистка Анна Гуськова заняла 5-е место на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Ярославле, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Олимпийская чемпионка Игр-2018 получила за свои прыжки итоговую оценку 80,91 балла. Победу в Ярославле одержала австралийка Лора Пил, которая завершила состязания, получив от судей 96,59 пункта. Эта победа позволила ей сохранить лидирующую позицию в общем зачете Кубка мира. Напомним, что это второй успех австралийки, которая также первенствовала на турнире с аналогичным статусом в финской Руке. Второе место заняла американка Эшли Колдуэлл - 96,23 балла. Замкнула тройку призеров россиянка Любовь Никитина - 93,41 балла.
Что касается остальных белорусских фристайлисток, то Алла Цупер завершила старт в Ярославле на 8-м месте (77,49 балла), а Анастасия Андрианова на 18-й позиции итогового протокола (67,68).-0-