Белоруска Анна Климец в числе лидеров по статистике второго тура волейбольной суперлиги

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Блокирующая сборной Беларуси Анна Климец, выступающая за "Уралочку-НТМК" (Свердловская область), вошла в число лидеров по статистике второго тура российской суперлиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Анна Климец помогла своей команде выиграть у московского "Динамо"- 3:1 (25:17, 25:23, 17:25, 25:18). На ее счету 16 очков. Три из них белоруска заработала, подав на вылет. Такое количество эйсов позволило ей оказаться на третьем месте в числе лучших подающих второго тура.

Также в числе лучших блокирующих тура выступающая за "Минчанку" россиянка Ольга Богданова. Во время матча против "Заречья-Одинцово" она четырежды вставала на пути атак волейболисток из Подмосковья. -0-