Белоруска Анна Максимова заняла третье место на этапе КЕ по триатлону в Эстонии

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анна Максимова заняла третье место на этапе Кубка Европы по триатлону в эстонском Тарту, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации триатлона.

На турнире (750 м плавание, 20 км велогонка и 5 км бег) лидер белорусской команды Анна Максимова показала результат - 59 мин 19 сек.

Победительницей соревнований стала Анника Коч из Германии - 58 мин. 18 сек., на втором месте россиянка Александра Разаренова - 58 мин. 57 сек.

Еще одна представительница Беларуси Татьяна Лукша финишировала 13-й.

В мужской гонке белорусский атлет Никита Белый занял 12 место.-0-

Фото Белорусской федерации триатлона