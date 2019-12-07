Белоруска Анна Нифонтова заняла 9-е место на 500 м в дивизионе В на этапе КМ по конькобежному спорту в Казахстане

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анна Нифонтова заняла 9-е место в гонке на 500 м в дивизионе В на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Нур-Султане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спортсменка из Беларуси показала итоговое время 39,283 сек. Победительницей стала Дион Фоскамп из Нидерландов (38,723 сек.). Второе место у россиянки Ирины Кузнецовой (38,779 сек.). Третья позиция в итоговом протоколе у польки Анжелики Вуйтик - 38,930 сек. Еще одна белоруска Евгения Воробьева - на 22-й позиции.

В мужских стартах дивизиона В на 1000 м дистанции белорус Виктор Руденко занял 36-е место (1 мин. 12,326 сек). Тройку сильнейших составили голландец Леннарт Фелема (1 мин. 9,032 сек.) а также японцы Таро Кондо (1 мин. 9,625 сек.) и Риота Коджима (1 мин. 9,662 сек.).

Этап Кубка мира по конькобежному спорту продлится в столице Казахстана до 8 декабря.-0-