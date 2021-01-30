Белоруска Анна Нифонтова заняла шестое место на этапе КМ по конькобежному спорту в Херенвене

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анна Нифонтова заняла шестое место на втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который продолжается в Херенвене (Нидерланды), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию 500 м белоруска пробежала с личным рекордом, который отныне равен 37,737 сек. Победительницей в данном виде программы стала голландка Фемке Кок – 37,233 сек. Второе место заняла россиянка Ангелина Голикова – 37,290. Замкнула тройку сильнейших Ванесса Херцог из Австрии – 37, 409 сек.

В аналогичном виде программы у мужчин белорус Игнат Головатюк занял девятое место – 34,729 сек. Тройку сильнейших «скороходов» тут составили россиянин Павел Кулижников – 34,475 сек., канадец Лоран Дюбрей – 34,520 сек., а также разделившие бронзу нидерландский спортсмен Дай Дай Нтаб и россиянин Артем Арефьев (оба – 34,588 сек.). Еще один белорус Артем Чабан финишировал с пятым результатом в Дивизионе В – 35,639 сек.

В финале гонок с массовым стартом среди женщин белоруска Марина Зуева стала девятой с результатом 8 мин. 26,700 сек., заработав 64 очка. Золото в данной дисциплине выиграла голландка Ирен Схаутен – 8 мин. 21,750 сек. (120 очков). Серебро пришлось впору канадке Ивани Блонден – 8 мин. 21, 770 сек. Бронзовая награда украсила россиянку Елизавету Голубеву – 8 мин. 22,030 сек.

У мужчин финал масс-старта прошел без белорусского присутствия. Золото выиграл Йоррит Бергсма из Нидерландов – 7 мин. 43,470 сек (120 очков). Серебро у бельгийца Барта Свингса – 7 мин. 45,080 сек. (108). Бронза обрела швейцарскую прописку благодаря Ливио Венгеру – 7 мин. 45, 210 сек. (96).

В стартах на 1500 м у жещин в Дивизионе А у женщин первенствовала американка Бриттани Боу – 1 мин. 53,455. Второе место у голландки Антуанетте Де Йонг – 1 мин. 53,813 сек. Бронзу выиграла ее соотечественница Ирен Вюст – 1 мин. 54,228 сек.

Белоруски на данной дистанции выступали в Дивизионе В, где Екатерина Слоева установив личный рекорд заняла второе место – 1 мин. 58,512, а Марина Зуева финишировала четвертой – 1 мин. 59,039 сек.

На дистанции 1500 м у мужчин в Дивизионе А весь пьедестал заняли голландцы. Первенствовал Томас Крол – 1 мин. 43,428 сек. Второе место занял Кьелд Нейс – 1 мин. 44,222 сек. Третье место оставил за собой Патрик Рест – 1 мин. 44,758 сек. Белорус Виктор Руденко был пятым в Дивизионе В, с результатом 1 мин. 47,796. Это его личный рекорд в данном виде программы.-0-