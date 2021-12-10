Белоруска Анна Сола выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анна Сола стала победительницей спринтерской гонки на 3-м этапе Кубка мира, который сегодня стартовал в австрийском Хохфильцене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Анна Сола стартовала 17-й и отлично прошла дистанцию протяженностью 7,5 км, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Результат победительницы - 20 мин. 44,4 сек. Для 25-летней белоруски это первая победа в карьере на этапах Кубка мира. На старте нынешнего сезона Анна Сола впервые поднялась на пьедестал кубковых этапов, став третьей в спринте на этапе в шведском Эстерсунде. После сегодняшней победы Анна Сола сказала, что ей не верится, что удалось добиться такого успеха, и счастье переполняет ее.

Второе место в женском спринте заняла француженка Жюстин Бреза-Буше (+46,2 сек; 2 промаха), третьей финишировала норвежка Марте-Олсбю Ройселанд (+50,3 сек.; 0).

Остальные белорусские биатлонистки сегодня заняли следующие позиции: 8 - Динара Алимбекова (+1 мин. 08,0; 1), 44 - Ирина Лещенко (+2 мин. 21,2; 3), 85 - Елена Кручинкина (+3 мин. 27,8; 4), 95 - Ирина Кручинкина (+3 мин. 48,9; 5).

В сегодняшнем мужском спринте белорус Антон Смольский стал бронзовым призером.

Завтра состоится мужская гонка преследования на 12,5 км и женская эстафета 4х6 км.

На старте нынешнего кубкового сезона в шведском Эстерсунде белорусские биатлонистки уже дважды поднимались на пьедестал почета. Сначала Анна Сола заняла 3-е место в спринтерской гонке, а потом женская команда в составе Ирины Лещенко, Динары Алимбековой, Анны Солы и Елены Кручинкиной стала второй в эстафете. Кроме того, Динара Алимбекова дважды была 4-й в индивидуальной гонке на 15 км и спринте.-0-