Белоруска Арина Соболенко победила австралийку Саманту Стосур в первом матче 1/2 финала Кубка Федераций

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брисбене начался полуфинальный матч Кубка Федераций между теннисистками Беларуси и Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом одиночном поединке на корте Pat Rafter Arena десятая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко переиграла австралийку Саманту Стосур, занимающую 77-е место в рейтинге WTA - 7:5, 5:7, 6:3.
Встреча, продолжавшаяся почти 3 часа, получилась очень напряженной. Обе соперницы допускали много ошибок, но в итоге нервы оказались крепче у белоруски, которая завершила решающий сет, выиграв подачу австралийки. Белорусская команда вышла вперед 1:0.
Во втором одиночном матче Виктория Азаренко (61-й номер мирового рейтинга) встретится с Эшли Барти (9).
В воскресенье, 21 апреля состоятся еще два одиночных поединка: Арина Соболенко - Эшли Барти, Виктория Азаренко - Саманта Стосур. Затем пройдет парная встреча, в которой белоруски Лидия Морозова и Вера Лапко сыграют с австралийским дуэтом Эшли Барти / Саманта Стосур.
По регламенту соревнований, во второй день капитаны команд Татьяна Пучек и Алисия Молик могут произвести замены.
Во втором полуфинале Кубка Федераций теннисистки Франции примут в Руане команду Румынии.
Победители полуфинальных встреч встретятся 9-10 ноября в решающем матче Кубка Федераций.-0-
Фото официального сайта Кубка Федераций
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