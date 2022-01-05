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05 января 2022, 07:02

Белоруска Арина Соболенко проиграла в 1/16 финала турнира в Аделаиде

Арина Соболенко. Фото из архива
Арина Соболенко. Фото из архива

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко неудачно выступила на турнире категории WTA-500 в австралийской Аделаиде с призовым фондом $703 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минувшей ночью Арина Соболенко в 1/16 финала неожиданно уступила в двух сетах словенке Кайе Юван (100-й номер мирового рейтинга) - 6:7 (6:8), 1:6. В этом поединке белоруска допустила 18 двойных ошибок при подачах, а ее соперница - ни одной. Игра длилась 1 час 31 минуту.

Ранее экс-первая ракетка планеты белоруска Виктория Азаренко (27) победила в 1/16 финала испанскую теннисистку Паулу Бадосу (8) - 6:3, 6:2. Следующей соперницей белорусской теннисистки будет австралийка Присцилла Хон (263).

В 1/16 финала турнира в Мельбурне белорусская теннисистка Александра Саснович (107) сегодня встретится с китаянкой Ван Синьюй (101). В основную сетку этих состязаний белоруска пробилась через квалификацию, обыграв австралийскую теннисистку Оливию Тьяндрамулию (522) - 6:2, 6:3 и украинку Лесю Цуренко (118) - 7:5, 6:1.-0-

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