Белоруска Арина Соболенко проиграла в 1/8 финала на турнире в Нью-Йорке  

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко, у которой одиннадцатая позиция в мировом рейтинге, не сумела пробиться в четвертьфинал одиночного разряда турнира в Нью-Йорке с общим призовым фондом более $7,1 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 1/8 финала белоруска уступила американской теннисистке Джессике Пегуле (83-й номер рейтинга WTA) - 2:6, 6:2, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. В 1/16 финала Арина Соболенко в упорной борьбе одолела в трехсетовом поединке американку Кэтрин Беллис (249) - 6:7 (1:7), 6:4, 7:5.

На старте парного разряда Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс победили в двух сетах американский тандем Бернанда Пера / Энн Ли - 6:2, 6:4. В игре за выход в четвертьфинал Соболенко и Мертенс встретятся с американо-чилийской парой Дезире Кравчик / Алекса Гуарачи.

Эти соревнования финишируют 28 августа, а в последний день лета в Нью-Йорке стартует открытый чемпионат США, который завершится 13 сентября.-0-